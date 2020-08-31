Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu?

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamaları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 Ağustos'ta kabul edilmeye başlayan atama tercih işlemleri 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Kontenjan sayılarına göre hareket edecek öğretmen adaylar, hizmet bölgesi ve hizmet alanı gibi detaylara dikkat edecek. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 16:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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