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Haberler Galeri Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu?

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu?

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Öğretmen atamaları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28 Ağustos'ta kabul edilmeye başlayan atama tercih işlemleri 31 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Kontenjan sayılarına göre hareket edecek öğretmen adaylar, hizmet bölgesi ve hizmet alanı gibi detaylara dikkat edecek. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 16:24 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 16:27
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Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu?

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmen atama sonuçlarının belli olmasının ardından binlerce öğretmenin görev yeri belli olacak. Öğretmen atama sonuçları, illerin durumuna göre tercih yapan öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ataması yapılacak sözleşmeli öğretmen kadrosu için eğitim kurumu tercih süreci 28 Ağustos tarihinde başlamıştı.

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Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar yapabilecek.

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Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu?

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak.

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Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları belli oldu mu?

Atama sonuçları ise 1 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.