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Haberler Galeri MEB son dakika! 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...

MEB son dakika! 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...

21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında bulunuyor. Uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte veliler ve öğrenciler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 okulların açılış tarihi hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...

Giriş Tarihi: 31.08.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 22:20
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MEB son dakika! 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...

21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. 31 Ağustos tarihi itibariyle okullar uzaktan eğitime başladı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise EBA canlı yayınlarından derslerini takip edebiliyor. Okulların 2020-2021 döneminde ne zaman başlayacağı merak edilen başka husus oluyor. MEB tarafından yapılan açıklamalar titizlikle takip ediliyor. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika! 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...

OKULLAR NE ZAMAN YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK? BAKAN AÇIKLADI...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:

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MEB son dakika! 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...

"Bilim Kurulu üyelerine sorular yöneltiliyor. Bu soruların cevabı soruluyor. Bizim de tavsiyesine uyduğumuz, kararlar aldığımız, Kuruldan ya da Sağlık Bakanlığından söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı ve o günkü koşullara bağlı olarak bunun, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Böyle bir durumda 3-2 sene önce şunu net olarak söylüyorduk; 'Okullar, şu tarihte açılacak, ara tatil şu dönemde olacak' diyebiliyorduk ama şimdi bunun Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi diğer kurum ve kuruluşlarla paydaşlarla iş birliği içinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Ama prensipler belirlenmeli."

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MEB son dakika! 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...

Bu konudaki yaklaşımlarını değerlendiren Selçuk, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz." dedi.

Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

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MEB son dakika! 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...

"Tabii ki bunun için hazırlık yaptık ve tüm altyapıyı oluşturduk. İzliyorsunuz. Salgının seyrine ilişkin rakamlar ve sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak da okulların ne zaman, nasıl, ne şekilde hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak Kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusudur.