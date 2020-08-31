ANA SAYFA
MEB son dakika! 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...
21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında bulunuyor. Uzaktan eğitimin başlamasıyla birlikte veliler ve öğrenciler yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 okulların açılış tarihi hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Peki, 21 Eylül'de okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? 8. ve 12. sınıflar...
Giriş Tarihi: 31.08.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 22:20
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12