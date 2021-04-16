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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınavına katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. ÖSYM sonuçların nisan ayı içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. Nisan ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde MSÜ sonuçları için heyecan daha da arttı. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 16:23
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ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... MSÜ sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 2021 yılına ilişkin MSÜ sınavı 4 Nisan'da gerçekleştirilmişti. MSÜ sınavına katılan adayların sonuçlar için araştırmaları sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde askeri öğrenci olarak atanmak isteyen öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

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ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.

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ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

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ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.