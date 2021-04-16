ANA SAYFA
ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 MSÜ sınavına katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. ÖSYM sonuçların nisan ayı içerisinde açıklanacağını duyurmuştu. Nisan ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde MSÜ sonuçları için heyecan daha da arttı. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2021 ÖSYM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.04.2021 16:23
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9