16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu?

Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi olabilme umuduyla heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, bu sene alım yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda lele aldık. Bekçilik hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 15:55
  • 1
  • 19
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 yılında bekçi alımı olacak mı? Çarşı ve Mahalle Bekçiliği son zamanların en çok dikkat çeken meslekleri arasında yer alıyor. Bekçi olabilmek için hazırlıklarını südüren adaylar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN, HANGİ İLLERE YAPILACAK?

2021 yılı içerisinde bekçi alımı yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda alım yapılacak iller ve başvuru tarihleri de henüz belli değil. Polis Akademisi tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 19
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu?

2021 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bu sene gerçekleştirilmesi beklenen bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde olacak:

  • 4
  • 19
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

  • 5
  • 19
Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu?

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İLÇE sınırları içerisinde EN AZ BİR YILDIR ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,