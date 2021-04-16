Bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi olabilme umuduyla heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, bu sene alım yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda lele aldık. Bekçilik hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçi alımı ilanı yayımlandı mı? 2021 bekçi alımı hangi illere yapılacak? Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 15:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 15:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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