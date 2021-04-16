16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı?

Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı?

Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler alınıyor. Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. En çok merak edilenlerden biri de hafta sonu seyahatlerin yapılıp yapılmayacağı oldu. Yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.04.2021 17:18
  • 1
  • 12
Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı?

Hafta sonu şehirler arası seyahat yapılabilecek mi? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yurt genelinde uygulanan tedbirlerde değişikliğe gidildi. Hafta içi kısıtlaması 19.00-05.00 olarak değiştirildi. Hafta sonu kısıtlaması ise tam gün devam edecek. Hafta sonu için en çok merak edilen konular arasında seyahat kısıtlaması oldu. Peki, hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı?

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

Hafta içi 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günü saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

  • 3
  • 12
Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı?

Herhangi bir zorunlu hali bulunmayan kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

  • 4
  • 12
Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı?

ZORUNLU HALLER SAYILACAK DURUMLAR

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),

  • 5
  • 12
Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı?

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,