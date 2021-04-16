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Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı?
Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler alınıyor. Ramazan ayının ilk iki haftası kısmi kapanma kapsamında bazı kısıtlamalar uygulanıyor. En çok merak edilenlerden biri de hafta sonu seyahatlerin yapılıp yapılmayacağı oldu. Yayımlanan genelge ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? 17-18 Nisan'da özel araçla, otobüsle, uçakla seyahat yapılacak mı? İşte cevaplar...