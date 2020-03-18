YÖK'ten son dakika uzaktan eğitim açıklaması! Üniversitelerde uzaktan eğitim ne zaman başlayacak?

Bu süreçte dünya örneklerinin de incelendiğini aktaran Saraç, Amerika ve Avrupa başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararların da değerlendirildiğini belirtti.

13 Mart'ta eğitime ara verilmesinin akabinde de uzaktan öğretim altyapıları ve insan kaynaklarının durumu konusunda üniversitelerden acil bilgi istendiğini, üniversitelerde Salgın Danışma Komisyonları oluşturulduğunu söyleyen Saraç, şunları kaydetti: