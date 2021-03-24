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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: MSÜ iptal mi, ertelendi mi? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM son dakika: MSÜ iptal mi, ertelendi mi? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?
MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine çevrildi. ÖSYM tarafından 2021 MSÜ sınavının tarihi duyurulmuştu. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden adaylar, bir yandan da sınavın iptaline ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, MSÜ iptal mi, ertelendi mi? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:47
MSÜ sınavı iptal mi? 2021 MSÜ sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınava giriş yerleri ve sınav hakkında detayları araştırıyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, MSÜ iptal mi, ertelendi mi? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 MSÜ İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?
2021 MSÜ sınavı daha önce belirlenen takvimde gerçekleştirilecek. Sınavın iptaline ya da ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.
2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2021 MSÜ sınavı, 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 MSÜ sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2021 MSÜ sınav giriş yerlerinin 29 Mart-2 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2021 MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.