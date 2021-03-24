ÖSYM son dakika: MSÜ iptal mi, ertelendi mi? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası gözler sınavların ertelenip ertelenmeyeceğine çevrildi. ÖSYM tarafından 2021 MSÜ sınavının tarihi duyurulmuştu. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden adaylar, bir yandan da sınavın iptaline ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, MSÜ iptal mi, ertelendi mi? 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte son gelişmeler...