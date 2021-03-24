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Kabine değişikliği son dakika! Yeni bakanlar listesi 2021 açıklandı mı? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar Kurulu listesi...

Son dakika... Kabine değişikliği oldu mu? Ak Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kabine değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni Bakanlar Kurulu'na çevrildi. Bugün gerçekleştirilen AK Parti kongresinde yeni bakanlar listesinin açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, yeni bakanlar listesi 2021 açıklandı mı? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar Kurulu listesi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:20
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Kabine değişikliği son dakika! Yeni bakanlar listesi 2021 açıklandı mı? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar Kurulu listesi...

Son dakika... Yeni bakanlar listesi açıklandı mı? AK Parti'de 2023 hazırlık kongresi bugün gerçekleştiriliyor. 7. Olağan Büyük Kongre'de slogan "Türkiye için güven ve istikrar" olarak belirlendi. Büyük kongre öncesinde en çok merak edilenlerden biri de, yeni bakanlar listesi oldu. Peki, yeni bakanlar listesi 2021 açıklandı mı? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar Kurulu listesi açıklandı mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine değişikliği son dakika! Yeni bakanlar listesi 2021 açıklandı mı? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar Kurulu listesi...

YENİ BAKANLAR LİSTESİ 2021 AÇIKLANDI MI?

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde 2023 manifestosunun, yeni kadroların, A takımındaki kan değişikliğinin açıklanması bekleniyor. Hangi bakanın değişeceği ve yeni bakanlar listesi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Kabine değişikliği son dakika! Yeni bakanlar listesi 2021 açıklandı mı? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar Kurulu listesi...

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız liste ile ilgili hazırlıklarını tamamladı. İnşallah yarın (bugün) milletimizin önüne çok güçlü bir kadro ile çıkacağız." dedi.

Kandemir, Ankara Spor Salonu'nda bugün yapılacak AK Parti 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

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Kabine değişikliği son dakika! Yeni bakanlar listesi 2021 açıklandı mı? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar Kurulu listesi...

2023 İÇİN İŞARET FİŞEĞİ

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin çok titiz, uzun süreli bir maratonun önemli bir tanesi olduğunu ve çok heyecanlı olduklarını belirten Kandemir, "Malum olduğu üzere delege seçimleri ile başlayan yaklaşık 1 senelik bir maratonu inşallah burada finallendiriyoruz, kongrelerimizi ama yeni bir başlangıç yapıyoruz. 2023 seçimlerinin işaret fişeğini buradan vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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Kabine değişikliği son dakika! Yeni bakanlar listesi 2021 açıklandı mı? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar Kurulu listesi...

CUMHUR İTTİFAKI 2023'E MÜHRÜNÜ NASIL VURACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, manifesto niteliğinde bir konuşma hazırlığı yaptığını ve bunu kendisinin de ifade ettiğini anımsatan Kandemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Partimizin yetkili organlarını tazeleyeceğimiz, yenileyeceğimiz ve inşallah yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağımız 7. Olağan Kongre sürecimizin hayırlı olmasını diliyoruz. Arkadaşlarımız çok titiz bir çalışma yaptılar. Esasında yarın (bugün) Ankara'da bulutlu bir hava var fakat illerden bu coşkuya ortak olmak isteyen arkadaşlarımız, delegelerimiz gelecekler. Çok heyecanlı, coşkulu tabii bütün kurallara riayet ederek, dikkat ederek özenli bir kongre yapacağız. İnşallah bu demokrasi şöleninde hep birlikte, delegelerimizle birlikte izlemeye gelen, şahit olmaya gelen gençlerimizle, kadınlarımızla ve büyüklerimizle birlikte bugüne kadar görev yapmış milletvekillerimiz ya da parti organlarımızda görev almış tüm heyetle birlikte bir manifesto. AK Parti 2023'e, Cumhur İttifakı 2023'e mührünü nasıl vuracak? Bunun adımlarını gördüğümüz, göreceğimiz bir kongre yapacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz."