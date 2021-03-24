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Kabine değişikliği son dakika! Yeni bakanlar listesi 2021 açıklandı mı? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar Kurulu listesi...
Son dakika... Kabine değişikliği oldu mu? Ak Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi bugün gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kabine değişikliği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Bu gelişmelerin ardından gözler yeni Bakanlar Kurulu'na çevrildi. Bugün gerçekleştirilen AK Parti kongresinde yeni bakanlar listesinin açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyor. Peki, yeni bakanlar listesi 2021 açıklandı mı? Hangi bakanlar değişecek? Bakanlar Kurulu listesi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 24.03.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 11:20
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