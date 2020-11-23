"Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."

"O dopdolu sevginiz her şeye değer öğretmenim, şefkatli bakışlarınız içimi ısıtır öğretmenim. Sabrınız her defasında beni de güçlendirir öğretmenim… Öğretmenler gününüzü kutlarım."