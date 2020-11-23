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23 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 24 Kasım en güzel Öğretmenler Günü resimleri! 24 Kasım en yeni yazılı Öğretmenler Günü fotoğrafları! Çok değişik... 24 Kasım en güzel Öğretmenler Günü resimleri! 24 Kasım en yeni yazılı Öğretmenler Günü fotoğrafları! Çok değişik...
24 Kasım Öğretmenler Günü her sene olduğu gibi coşkuyla kutlanacak. İlk olarak 24 Kasım 1928'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kabul edilen öğretmenler gününde, öğrenciler ve yakınları tarafından en güzel kutlama mesajları sorgulanıyor. Bu özel günde öğrenciler, değerli öğretmenlerinin bu özel gününü kutlamak, onları hatırladıklarını ve onları sevdiklerini göstermek için bazı hediyeler alırlar. İşte, 24 Kasım en yeni yazılı Öğretmenler Günü fotoğrafları! Çok değişik...
Giriş Tarihi: 23.11.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 23.11.2020 16:01
24 Kasım en yeni yazılı Öğretmenler Günü fotoğrafları bugünün en çok aranan konular arasında yer alıyor. Öğretmenler Günü, öğretmen mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür. Ulu Önder Atatürk'ün Başöğretmenlik ünvanının resmileştiği gün ülkemizde Öğretmenler günü olarak ilan edilmiş ve her yıl bu tarih, böylesine saygıdeğer mesleği icra eden öğretmenler için yapılan tören ve kutlamalarla bilinmektedir.
GALERİ DEVAM EDİYOR EN GÜZEL ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI!
Hayatımda kıymetli izler bırakan, her hatamda büyüklüğü ile beni derinden etkileyen bir öğretmenim var. İyi ki varsınız…"
"Siz bir ışık, biz de o ışığa muhtaç, onunla aydınlanmaya hevesli öğrencileriz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."
"O dopdolu sevginiz her şeye değer öğretmenim, şefkatli bakışlarınız içimi ısıtır öğretmenim. Sabrınız her defasında beni de güçlendirir öğretmenim… Öğretmenler gününüzü kutlarım."
"Öğretmenim, bu günde sizi ne kadar sevdiğimi belirtmek ve üzerimdeki emekleriniz için minnetlerimi sunmak isterim. Hayatta her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun."
Geleceğime adım adım yürürken, hala bana yıllar önce verdiğiniz yaşam derslerinden ilham alıyorum. Bana öğrettiğiniz her şey, yaşamım için en değerli pusula olmaya devam ediyor. Sizi iyi ki tanımışım. Gününüz kutlu olsun.