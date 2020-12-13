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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK burs ödemeleri son dakika: KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? TC kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak? KYK burs ödemeleri son dakika: KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? TC kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak?
KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yapılan son açıklamada 11 Aralık tarihine kadar adayların e-Devlet üzerinden taahhütname onayının yapılması gerektiği ifade edilmişti. Başvuru sonucunda devlet desteğinden yararlanacak öğrenciler ödeme tarihlerini araştırmaya başladı. İşte, KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? TC kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.12.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 20:24
KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? TC kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim gören öğrencilere destek amacıyla ödenen burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Hal böyle olunca öğrenciler bursların hangi tarihte hesaplara yatacağı merak ediliyor. İşte, KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? TC kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK? KYK BURS VE KREDİ ÖDEME TARİHLERİ
Geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından öğrenciler ödeme tarihleri için bekleyişe geçti…
KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. Ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu ödeme yapılacak. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyor. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyor.
15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor. Burs/kredi hakkı kazanmış olan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okumaları ve onaylamaları gerekiyor.