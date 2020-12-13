KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? TC kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrenim gören öğrencilere destek amacıyla ödenen burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Hal böyle olunca öğrenciler bursların hangi tarihte hesaplara yatacağı merak ediliyor. İşte, KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? TC kimlik numarasına göre KYK burs ve kredi ilk ödeme ne zaman yapılacak?