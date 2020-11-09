KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleeştirilen KPSS ortaöğretim sınavına hazırlıklar sürüyor. Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim sınavına sayılı günler kaldı. Şimdi ise gözler sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte cevaplar...