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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 yılına ilişkin KPSS ortaöğretim sınavına başvuru yapan adaylar, heyecan içinde sınava katılacakları yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte merak edilen detaylar... Giriş Tarihi: 09.11.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 09:33
KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleeştirilen KPSS ortaöğretim sınavına hazırlıklar sürüyor. Lise mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS ortaöğretim sınavına sayılı günler kaldı. Şimdi ise gözler sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2020 KPSS ortaöğretim sınav yerlerinin bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
2020 KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları, 24 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş ypaarak ulaşabilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.