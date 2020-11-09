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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB açıkladı: Yarın okul var mı? 10 Kasım Salı okullar tatil mi? Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? MEB açıkladı: Yarın okul var mı? 10 Kasım Salı okullar tatil mi? Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? Son dakika... Yarın okul var mı? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yılında saygıyla ve özlemle anılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda yüz yüze eğitim alan öğrenciler ile velileri, 10 Kasım'da okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Peki, yarın okul var mı?10 Kasım Salı okullar tatil mi? Atatürk'ü Anma Günü resmi tatil mi? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 09.11.2020 09:00 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 09:14
Son dakika... 10 Kasım okullar tatil mi? Şanlı tarihimize damga vuran, Milli mücadelemizin Başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde saygıyla anılıyor. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği tarih olan 10 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim alan öğrenciler tarafından yarın okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, yarın okul var mı? 10 Kasım Salı okullar tatil mi? 10 Kasım resmi tatil mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIN OKUL VAR MI? 10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
Bu yıl "10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü", Salı gününe denk geliyor. 10 Kasım resmi tatil olmadığı için, eğitim öğretim ile birlikte normal iş günü devam edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yıl dönümünde saygıyla anılacak.
10 KASIM NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Ulu Önder Atatürk'ün çok sevdiği ülkesine ve hayata veda ettiği gündür 10 Kasım. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılır. 10-16 Kasım haftası; onun yurtseverliği, inkılap ve ilkelerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden dinletildiği, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği Atatürk'ün anıldığı hafta olarak Türk halkı tarafından kutlanır. Atatürk'ün aramızdan ayrılığı gün, Anıtkabir ziyaret edilir, Ankara'da resmi tören yapılır. Her 10 Kasım'da Türkiye'de yaşam durur ve bayraklar yarıya indirilir.
ATATÜRK'ÜN HAYAT HİKAYESİ
Atatürk, 1881'de Selanik'te dünyaya geldi. Annesi Zübeyde Hanım'ın arzusu doğrultusunda ilköğrenimine Hafız Mehmet Efendi'nin mahalle mektebinde başlayan Atatürk, daha sonra babası Ali Rıza Efendi'nin isteği ile geçtiği Şemsi Efendi Mektebi'nde ilkokulu bitirdi.
Ortaokul eğitimi için gittiği Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nden kendi isteğiyle ayrılan Atatürk, öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesi'nde sürdürdü. Bu okulda matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, Atatürk'ü sınıftaki diğer Mustafa'lardan ayırmak için üstün yetenekli öğrencisine ikinci ad olarak "Kemal" ismini koydu.
Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Manastır Askeri İdadisi'nden ikincilikle mezun oldu. Askeri öğreniminin yanında yabancı dil eğitimi de alan Atatürk, yazları izinli döndüğü Selanik'te Fransızca dersleri gördü.
Daha sonra İstanbul'a gelerek 1899'da girdiği Harp Okulu'nu 1902'de teğmen rütbesiyle bitiren Mustafa Kemal, Harp Akademisi'nden de 1905'te kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu.