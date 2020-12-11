ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim bu ay açıklanır mı?

KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS Ortaöğretim sınavı binlerce adayın katılımıyla gerçekleşmişti. Devlet memuru olmak için hayal kuranlar ise gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavına giren binlerce vatandaş KPSS Ortaöğretim soru ve cevapların açıklanma tarihini de merak ediyor. İşte, KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim bu ay açıklanır mı?