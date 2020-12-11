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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim bu ay açıklanır mı? ÖSYM son dakika: KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim bu ay açıklanır mı?
KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS Ortaöğretim sınavı binlerce adayın katılımıyla gerçekleşmişti. Devlet memuru olmak için hayal kuranlar ise gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavına giren binlerce vatandaş KPSS Ortaöğretim soru ve cevapların açıklanma tarihini de merak ediyor. İşte, KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim bu ay açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 11.12.2020 22:33 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 22:39
KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim bu ay açıklanır mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM KPSS Ortaöğretim sınavına giren binlerce vatandaş KPSS Ortaöğretim soru ve cevapların açıklanma tarihini de merak ediyor. İşte, KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim bu ay açıklanır mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM'nin 2020 yılı takvimine göre 24 Aralık tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak.
SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır.
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.