AÖL SON DAKİKA: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları bu hafta mı?

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları bu hafta mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim yılı AÖL 1. dönem sınavları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Sınav tarihlerinin ertelenmesinin ardından adaylar, yeni sınav tarihi bilgisini öğrenerek, söz konusu sınavlara hazırlanmak istiyor. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları bu hafta mı?