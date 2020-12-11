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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri AÖL SON DAKİKA: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları bu hafta mı? AÖL SON DAKİKA: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları bu hafta mı?
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL 1. dönem sınavları geçtiğimiz günlerde ertelenmişti. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler gerekli puanları alabilmek için ter döküyor. "AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020-2021 AÖL sınavları bu hafta mı?
Giriş Tarihi: 11.12.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 22:59
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları bu hafta mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim yılı AÖL 1. dönem sınavları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. Sınav tarihlerinin ertelenmesinin ardından adaylar, yeni sınav tarihi bilgisini öğrenerek, söz konusu sınavlara hazırlanmak istiyor. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınavları bu hafta mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR ERTELEME KARARI ALINDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, bu hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:
"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır." SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Ertelenen AÖL 1. dönem sınavları için yeni tarih bilgisi paylaşılmadı. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÖL 2. DÖNEM KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Bakanlığın takviminde yer alan bilgiye göre açık lise 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 4 Ocak - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak.