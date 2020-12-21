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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...
KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyen binlerce vatandaş KPSS önlisans tercihleri hakkında gelecek açıklamaları bekliyor. Adaylar internet üzerinden tercih tarihi hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisans tercih tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 16:05
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