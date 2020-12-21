RESTORAN, KAHVEHANE, LOKANTA VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkemizde vaka sayılarında gözlemlenen ciddi artış sonrası bilindiği üzere birçok farklı tedbir kararı alınmış ve bunlardan biri de kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servis, gel-al sistemine geçmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce işletme sahibi bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ederek konuya dair gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Henüz bu mekanların normal çalışma stiline dönecekleri tarih bilinmezken genelgede yer alan detaylar ise şöyle;