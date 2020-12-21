21 Aralık 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kabine Toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Kabine Toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Son dakika... Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran'da yeni normalleşme sonrasında açılan kafe, lokanta ve kahvehanelerin yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Mekan sahibi ve vatandaşlar Kabine Toplantısı'nda çıkacak son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Giriş Tarihi: 21.12.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 16:25
  • 1
  • 14
Kabine Toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ve mekanlar hakkında detaylar belli oldu. Salgının şiddetini artırması ve vaka sayısında yaşanan artış sonrasında tedbirler devreye sokuldu. Birçok mekanın paket servis ve gel al sistemine geçiş yapmasının ardından yeniden ne zaman açılacakları merak ediliyor. İşte, kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Kabine Toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

RESTORAN, KAHVEHANE, LOKANTA VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Ülkemizde vaka sayılarında gözlemlenen ciddi artış sonrası bilindiği üzere birçok farklı tedbir kararı alınmış ve bunlardan biri de kafe, restoran, lokanta gibi işletmelerin paket servis, gel-al sistemine geçmesi olmuştu. Bu kapsamda binlerce işletme sahibi bu kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ederek konuya dair gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Henüz bu mekanların normal çalışma stiline dönecekleri tarih bilinmezken genelgede yer alan detaylar ise şöyle;

  • 3
  • 14
Kabine Toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Henüz yeme içme yerlerinin ne zaman normal çalışma haline döneceğine ilişkin bir açıklama yapılmazken İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

  • 4
  • 14
Kabine Toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

  • 5
  • 14
Kabine Toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.