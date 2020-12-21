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Kabine Toplantısı son dakika: Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
Son dakika... Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Haziran'da yeni normalleşme sonrasında açılan kafe, lokanta ve kahvehanelerin yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Mekan sahibi ve vatandaşlar Kabine Toplantısı'nda çıkacak son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Kafeler, lokantalar, kahvehaneler ne zaman açılır? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2020 16:17 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 16:25
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