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Haberler Galeri ATA AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilen vize sınavının sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Daha önceki online sınavların sonuçları, sınavın tamamlanmasının ardından bir hafta içerisinde açıklanmıştı. Peki, ATA AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 13:36 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 13:41
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ATA AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) vize sınavı online olarak gerçekleştirildi. 30 Ekim - 11 Aralık tarihleri arasında sınava katılan binlerce öğrenci, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırıyor. Sınav hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATA AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

31 Ekim - 11 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. ATA AÖF tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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ATA AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ATA AÖF 2020-2021 güz yarıyılı online vize sınavı soruları ve cevap anahtarları yayımlandı.Sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularına bakabilecekler.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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ATA AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

Final sınavı: 04-15 Ocak 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek.

Bütünleme sınavı: 08- 19 Şubat 2021 tarihleri arasında online gerçekleştirilecek.

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ATA AÖF sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Atatürk Üniversitesi AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.