2021 bedelli askerlik ne kadar, kaç para? Bedelli askerlik başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Askerlik görevini yerine getirecek binlerce gencin beklediği bedelli askerlik haberini bir süre önce gelmişti. Buna göre bedelli askerlik kalıcı hale getirildi ve ilk etapta 15 bin TL ile askerlik başvurusu yapılabilmişti. İşte, 2021 bedelli askerlik ne kadar, kaç para? Bedelli askerlik başvuru tarihi açıklandı mı? Başvurular...