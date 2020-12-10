Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri MSB SON DAKİKA: 2021 bedelli askerlik ne kadar, kaç para? Bedelli askerlik başvuru tarihi açıklandı mı? Başvurular... MSB SON DAKİKA: 2021 bedelli askerlik ne kadar, kaç para? Bedelli askerlik başvuru tarihi açıklandı mı? Başvurular...
2021 bedelli askerlik ne kadar, kaç para? Sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü, Temmuz/Aralık dönemi bedelli askerlik fiyatlarını, askere gidecek adaylar için açıklamıştı. Vatani görevini yerine getirmeye hazırlananlar MSB bedelli askerlik e-devlet başvuru ekranını sorguluyor. İşte, 2021 bedelli askerlik ne kadar, kaç para? Bedelli askerlik başvuru tarihi açıklandı mı? Başvurular...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 23:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 23:17
2021 bedelli askerlik ne kadar, kaç para? Bedelli askerlik başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Askerlik görevini yerine getirecek binlerce gencin beklediği bedelli askerlik haberini bir süre önce gelmişti. Buna göre bedelli askerlik kalıcı hale getirildi ve ilk etapta 15 bin TL ile askerlik başvurusu yapılabilmişti. İşte, 2021 bedelli askerlik ne kadar, kaç para? Bedelli askerlik başvuru tarihi açıklandı mı? Başvurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?
Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncelleme ile 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euro'ya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.
2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ
2020 yılında bedelli askerlik yapamayanlar, 2021 yılında bedelli yapmayı planlayanlar fiyatları araştırıyor. Ancak henüz 2021 bedelli askerlik fiyatları açıklanmadı.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTLARI
Bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar tamamlamaları gerekmektedir.
Başvurularını yapacak vatandaşlar yoklamalarını yaptırmalarının ardından bedelli askerlik tercihinde bulunmaları gerekmektedir.