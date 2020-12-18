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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet bünyesinde memur olmak için hayal kuranlar KPSS sınavında ter döktü. Geçtiğimiz ay içinde sonuçların açıklanmasının ardından KPSS önlisans terichleri için geri sayım sürüyor. Sınava giren binlerce aday ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:10Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 16:16
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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?