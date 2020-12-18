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Haberler Galeri ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?

ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?

KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet bünyesinde memur olmak için hayal kuranlar KPSS sınavında ter döktü. Geçtiğimiz ay içinde sonuçların açıklanmasının ardından KPSS önlisans terichleri için geri sayım sürüyor. Sınava giren binlerce aday ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?

Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:10 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020 16:16
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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?

KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak için hayal kuranlar KPSS önlisans tercih sürecini yakından takip ediyor. Adaylar aldıkları puan neticesinde tercih işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması adayların gündeminde yer alıyor. İşte, KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:

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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır.

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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?

Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM'nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?
ÖSYM SON DAKİKA: KPSS önlisans tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS önlisan tercih tarihi açıklandı mı, belli mi?

2020 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler.