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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KPSS sonuçları için duyuru... ÖSYM son dakika: KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KPSS sonuçları için duyuru...
KPSS önlisans sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. 25 Ekim'de yapılan KPSS önlisans sınavının açıklanacağı tarih için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sınava katılan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Sonuç tarihi için merak edilen sorunun yanıtı geldi. İşte, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KPSS sonuçları için duyuru...
Giriş Tarihi: 11.11.2020 19:16 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 19:26
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak son dakika açıklaması bekleniyor. 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanması için meraklı bekleyiş sürüyordu. KPSS 2020 önlisans sonuçlarınn açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 KPSS sonuçları için duyuru...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
DEĞERLENDİRME
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.