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MEB son dakika: Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...
Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kademeli olarak açılması yönünde çalışmalar sürüyor. Okul öncesi, 1,2,3,4,5 ve 8,12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Durum böyle olunca 6,7,10. ve 11. sınıflar kendileri için alınacak kararı merak etmeye başladı. Kasım ara tatilinin gelmesinin ardından öğrenciler ve veliler tüm sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...
Giriş Tarihi: 11.11.2020 20:01 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 20:12
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