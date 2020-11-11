Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında salgının başlamasıyla birlikte öğrenciler online eğitime başlamıştı. Haftada 2 gün yüz yüze, geri kalan günlerde online eğitim alan öğrenciler ve velileri tarafından okulların tüm sınıflara ne zaman açılacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlaması için salgının seyrine bakılacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında öğrenci ve velilerin araştırmaları hız kazandı. İşte, okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...