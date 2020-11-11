11 Kasım 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...

MEB son dakika: Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...

Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kademeli olarak açılması yönünde çalışmalar sürüyor. Okul öncesi, 1,2,3,4,5 ve 8,12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Durum böyle olunca 6,7,10. ve 11. sınıflar kendileri için alınacak kararı merak etmeye başladı. Kasım ara tatilinin gelmesinin ardından öğrenciler ve veliler tüm sınıflar için yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte, Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2020 20:01 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 20:12
  • 1
  • 14
MEB son dakika: Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...

Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında salgının başlamasıyla birlikte öğrenciler online eğitime başlamıştı. Haftada 2 gün yüz yüze, geri kalan günlerde online eğitim alan öğrenciler ve velileri tarafından okulların tüm sınıflara ne zaman açılacağı merak ediliyor. Başkan Erdoğan, tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlaması için salgının seyrine bakılacağını açıklamıştı. Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında öğrenci ve velilerin araştırmaları hız kazandı. İşte, okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
MEB son dakika: Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?

6,7,10 ve 11.sınıflar için okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; 6.7.10. ve 11. sınıflar ise 23 Kasım 2020 tarihinde yüz yüze eğitime başlayacağı iddialar arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu toplantılarında konunun ele alınması bekleniyor. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.

  • 3
  • 14
MEB son dakika: Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...

OKUL KAÇ GÜN, KAÇ DERS OLACAK?

Resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

  • 4
  • 14
MEB son dakika: Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...

Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

  • 5
  • 14
MEB son dakika: Okullar 6, 7, 10. ve 11. sınıflar için açılacak, açılmayacak mı? 23 Kasım'da ortaokul ve liseler açılıyor mu? 2020-2021...

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.