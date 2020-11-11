İnsan sağlığını tehdit eden ürünler açıklandı! Bu ürünleri kullanmayın...

Ticaret Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sık sık denetimler düzenleniyor. Bakanlıklar bu denetimler sırasında aldığı ürün numunelerini sıkı bir testten geçiriyor. Test sonrası hile tespit edilen ürünler vatandaşa duyuruluyor. İşte Ticaret Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde ortaya çıkan hileli ürünler listesi...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 12:49 Güncelleme Tarihi: 11.11.2020 12:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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