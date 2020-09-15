15 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

ÖSYM son dakika: KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

Son dakika... KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından 20 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS ÖABT oturumu için hazırlıklar devam ediyor. Sınava başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 10:56
  • 1
  • 14
ÖSYM son dakika: KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

Son dakika... KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) için geri sayım başladı. 20 Eylül'de uygulanacak sınav öncesinde adaylar sınava katılacakları yer bilgisini merak ediyor. Sınav günü herhangi bir aksilik yaşamak istemeyen öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
ÖSYM son dakika: KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

KPSS ÖABT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınava giriş yerlerinin bu hafta içerisinde erişime açılacak. Ancak sınav giriş belgelerinin hangi gün yayımlanacağı henüz bilinmiyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 14
ÖSYM son dakika: KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

2020 KPSS ÖABT oturumları, MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 20 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 14
ÖSYM son dakika: KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

KPSS ÖABT SINAV SÜRESİ NE KADAR?

* İlköğretim Matematik Öğretmenliği
* Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği
* Matematik Öğretmenliği (Lise)
* Fizik Öğretmenliği
* Kimya Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))

75 soru 150 dakika

  • 5
  • 14
ÖSYM son dakika: KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

* Türkçe Öğretmenliği
* Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
* Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
* Tarih Öğretmenliği
* Coğrafya Öğretmenliği
* Biyoloji Öğretmenliği
* Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
* Rehber Öğretmen
* Beden Eğitimi Öğretmenliği
* Okul Öncesi Öğretmenliği
* İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği (Alan Bilgisi (60),Alan Eğitimi (15))

75 soru 120 dakika