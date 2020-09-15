ÖSYM son dakika: KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?

Son dakika... KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM tarafından 20 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS ÖABT oturumu için hazırlıklar devam ediyor. Sınava başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, KPSS ÖABT sınav giriş yerleri belli oldu mu? 2020 KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 15.09.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 10:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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