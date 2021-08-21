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Sözcü ve Cumhuriyet 28 Şubat darbecilerinin yanında durdu

Türkiye'de 28 Şubat 1997 yılında yapılan askeri darbenin hesabı soruldu. Ülkenin geleceğine yapılan bu darbe binlerce insanı mağdur etti. 2013 yılında başlayan 28 Şubat darbecilerinin yargılanma süreci tamamlandı. Adalet, dönemin darbeci aktörlerini cezaevine gönderdi. Vicdanları bir parça da olsa rahatlatan bu karar Sözcü ve Cumhuriyet'i oldukça rahatsız etti. Sayısız insanın mağdur olduğu darbe sürecinde yaşanan acıları görmezden gelen Sözcü ve Cumhuriyet, darbeci generallerin aldığı cezayı hazmedemeyerek yine kamu vicdanını yaralayan manşetleriyle darbecilerin yanında oldu.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 12:37
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Sözcü ve Cumhuriyet 28 Şubat darbecilerinin yanında durdu

28 Şubat darbe sürecine ilişkin 2013'te başlayan yargı süreci tamamlandı. Önceki gün cezası kesinleşen 14 sanık hakkında verilen yakalama kararı sonrasında 13 cuntacı cezaevine gönderildi.

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Sözcü ve Cumhuriyet 28 Şubat darbecilerinin yanında durdu

28 ŞUBAT ZİHNİYETİ HİÇ DEĞİŞMEDİ
Karar sonrası ana muhalefet partisi CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinin attığı, "Yıllarca hizmet etmişlerdi: 28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülecek!" başlığı tepkilere neden oldu.

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Sözcü ve Cumhuriyet 28 Şubat darbecilerinin yanında durdu

CUMHURİYET ASKERİ DARBEYE HİZMET DEDİ
Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok bugün kaleme aldığı yazısında, skandal manşeti şaşırmadığını belirterek, "Şaşırmıyoruz... Çünkü, 21. yüzyılda askeri darbeye hizmet diyen "solcu" Cumhuriyet'in, gazeteyi FETÖ trol bülteni haline getiren Can Dündar yönetimindeki "hizmet" anlayışını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sözcü ve Cumhuriyet 28 Şubat darbecilerinin yanında durdu

13 CUNTACI HAPİSTE
Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir, Harekât Daire Başkanı Çetin Doğan'ın yanı sıra eski komutanlar Hakkı Kılınç, Cevat Temel Özkaynak, Vural Avar, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi tutuklanırken, dönemin MGK Genel Sekreteri İlhan Kılıç, Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Aydan Erol ve Genelkurmay İç Güvenlik Harekât Dairesi Başkanı ve Başbakan Askeri Başdanışmanı emekli Tümgeneral Kenan Deniz gözaltına alındı.

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Sözcü ve Cumhuriyet 28 Şubat darbecilerinin yanında durdu

Dönemin Genelkurmay İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral Çetin Saner ise Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Saner, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çörekçi, Erol, Deniz ve Kılıç, İstanbul'da orduevinden alındı. Zanlılar adliyedeki işlemleri sonrasında çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama kararı çıkardığı diğer iki isim olan dönemin Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Başkanı emekli hava pilot Korgeneral Vural Avar ise aranıyor. Böylece hakkında yakalama kararı olan 14 isimden 13'ü yakalanarak cezaevine gönderilmiş oldu.