Sözcü ve Cumhuriyet 28 Şubat darbecilerinin yanında durdu

Türkiye'de 28 Şubat 1997 yılında yapılan askeri darbenin hesabı soruldu. Ülkenin geleceğine yapılan bu darbe binlerce insanı mağdur etti. 2013 yılında başlayan 28 Şubat darbecilerinin yargılanma süreci tamamlandı. Adalet, dönemin darbeci aktörlerini cezaevine gönderdi. Vicdanları bir parça da olsa rahatlatan bu karar Sözcü ve Cumhuriyet'i oldukça rahatsız etti. Sayısız insanın mağdur olduğu darbe sürecinde yaşanan acıları görmezden gelen Sözcü ve Cumhuriyet, darbeci generallerin aldığı cezayı hazmedemeyerek yine kamu vicdanını yaralayan manşetleriyle darbecilerin yanında oldu.

Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 12:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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