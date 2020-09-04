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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi?

ÖSYM son dakika: KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi?

KPSS ertelendi mi, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KPSS sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip eden adaylar, sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu için hazırlıklar devam ediyor. Peki, KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 09:38
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ÖSYM son dakika: KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi?

KPSS ertelendi mi, iptal mi oldu? ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumuna başvuru yapan vatandaşlar, sınava hazırlıklarını sürdürüyor. 6 Eylül'de yapılması planlanan sınavın, corona virüsü vaka sayısında görülen artış nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylı bilgilere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi?

6 EYLÜL KPSS SINAVI İPTAL Mİ?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2020 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri 6 Eylül'de uygulanacak. Sınavın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

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ÖSYM son dakika: KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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ÖSYM son dakika: KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi?

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir.Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

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ÖSYM son dakika: KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi?

MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/e-YDS sonucu (2020 yılında ilgili yabancı dilde alınan; 2020-YDSsonuçları ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2020e-YDS sonuçları) kullanılacaktır.