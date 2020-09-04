ÖSYM son dakika: KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi?

KPSS ertelendi mi, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. KPSS sınavı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip eden adaylar, sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumu için hazırlıklar devam ediyor. Peki, KPSS ertelendi mi? 6 Eylül KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri iptal mi? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:21 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 09:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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