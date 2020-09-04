egm.gov.tr: Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama! 88. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 64. Yenileme Sınavı 2020

Son dakika... 88. ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Özel Güvenlik Görevlisi alımları için gerçekleştirilen 88. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. EGM'nin takvimine göre sonuçların bugün açıklanacağı duyurulmuştu. 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...