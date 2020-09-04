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Haberler Galeri egm.gov.tr: Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama! 88. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 64. Yenileme Sınavı 2020

egm.gov.tr: Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama! 88. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 64. Yenileme Sınavı 2020

Son dakika... 88. ÖGG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Özel Güvenlik Görevlisi alımları için gerçekleştirilen 88. Dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve 64. Yenileme Eğitimi sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. EGM'nin takvimine göre sonuçların bugün açıklanacağı duyurulmuştu. 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 04.09.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020 10:03
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egm.gov.tr: Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama! 88. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 64. Yenileme Sınavı 2020

Son dakika... 88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 16 Ağustos'ta gerçekleştirilen 88. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi ve 64. Yenileme Eğtimi Sınavı'na katılan adaylar sonuçlarını görüntülemek istiyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişilebilen sonuçlara haberimizden ulaşabilirsiniz. Dönem dönem gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımlarının 88. dönem sınav sonuçları ile ilgili detaylar ahaber.com.tr'de...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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egm.gov.tr: Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama! 88. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 64. Yenileme Sınavı 2020

88. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

88. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

88. ÖGG SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

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egm.gov.tr: Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama! 88. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 64. Yenileme Sınavı 2020

07-09 Eylül 2020: Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır

11 Eylül 2020: Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

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egm.gov.tr: Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama! 88. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 64. Yenileme Sınavı 2020

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

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egm.gov.tr: Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama! 88. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 64. Yenileme Sınavı 2020

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.