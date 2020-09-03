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KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? İşte detaylar...

KPSS ertelendi mi son dakika? ÖSYM tarafından KPSS sınav takvimi adaylara duyurulmuştu. Hafta sonu Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanlarında sınava girecek adaylar sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Adaylar KPSS ertelendi mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, KPSS ertelenecek mi, yapılmayacak mı? İşte detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 03.09.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 21:39
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KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? İşte detaylar...

KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada ortaya atılan iddia sonrasında adaylar büyük panik yaşadı. Sınava sayılı günler kala alınacak karar merak ediliyordu. Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanlarında sınava girecek adaylar sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmamıştır. Peki, KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? İşte detaylar...

6 EYLÜL KPSS SINAVI İPTAL Mİ?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavı 6 Eylül'de gerçekleştirilecek. KPSS oturumları ÖSYM tarafından berlirlenen tarihlerde yapılacak. Şu anda sınavların ertelenmesi konusunda bir açıklama yapılmadı.

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KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? İşte detaylar...

KPSS LİSANS VE ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, KPSS sınavları şu tarihlerde yapılacak:

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

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KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? İşte detaylar...

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 25 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020

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KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? İşte detaylar...

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 6 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020