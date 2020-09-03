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KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? İşte detaylar...
KPSS ertelendi mi son dakika? ÖSYM tarafından KPSS sınav takvimi adaylara duyurulmuştu. Hafta sonu Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanlarında sınava girecek adaylar sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. MEB tarafından yapılacak son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Adaylar KPSS ertelendi mi sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, KPSS ertelenecek mi, yapılmayacak mı? İşte detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 03.09.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 21:39
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