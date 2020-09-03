KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Sosyal medyada ortaya atılan iddia sonrasında adaylar büyük panik yaşadı. Sınava sayılı günler kala alınacak karar merak ediliyordu. Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri alanlarında sınava girecek adaylar sınavların ertelenip ertelenmediğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından konuyla ilgili açıklama yapılmamıştır. Peki, KPSS ertelendi mi son dakika? KPSS 2020 iptal mi oldu? İşte detaylar...