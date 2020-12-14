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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından KPSS 2020/4 kapsamında tercihler 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Atama heyecanı yaşayan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendiler. Birçok kadroya yapılacak personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşe cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 09:56
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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/14 tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımı için tercih işlemleri sona erdi. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala atamaların hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar hızlandı. Sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, ebe, fizyoterapist gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/14 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Ön lisans ve lisans mezunlarının tercihleri arasında gösterebileceği sözleşmeli pozisyonlar şu şekilde:

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (ORTAÖĞRETİM)

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (ÖN LİSANS)

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI (LİSANS)

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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2020/14 ŞARTLARI

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercihte bulunamayacaktır.

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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.