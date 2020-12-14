KPSS 2020/14 tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımı için tercih işlemleri sona erdi. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala atamaların hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalar hızlandı. Sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, ebe, fizyoterapist gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...