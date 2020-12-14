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ÖSYM son dakika: KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından KPSS 2020/4 kapsamında tercihler 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Atama heyecanı yaşayan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendiler. Birçok kadroya yapılacak personel alımına ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İşe cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 09:56
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