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Haberler Galeri Kabine toplantısı konuları son dakika! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kabine toplantısı konuları son dakika! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği oldu. Bu kapsamda Kabine toplantısı konuları internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı konuları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 10:40
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Kabine toplantısı konuları belli oldu! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Kabine toplantısı konuları belli oldu! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kabine toplantısı konuları nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine toplantısı bugün yapılacak. Yeni kısıtlamaları gelip gelmeyeceği merak edilirken, Kabine toplantısında hangi konuların görüşüleceği belli oldu. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı konuları neler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine toplantısı konuları belli oldu! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Kabine toplantısı konuları belli oldu! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 15.00'te toplanacak. Toplantının ardından Başkan Erdoğan açıklama yapacak. Toplantının saat kaçta biteceği henüz belli değil.

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Kabine toplantısı konuları belli oldu! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Kabine toplantısı konuları belli oldu! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Kabinede, koronavirüsle mücadelede gelinen son aşama, alınan tedbirlerin yansımaları ve olası yeni kararlar masaya yatırılacak. Toplantıda yeni ekonomik destek paketleri de ele alınacak. Ek kısıtlama kararı alınıp alınmayacağının yanı sıra bazı yasakların esnetilmesi de kabinenin en önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.

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Kabine toplantısı konuları belli oldu! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Kabine toplantısı konuları belli oldu! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?

YENİ KISITLAMALAR GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son tabloya ilişkin, kabineye bir sunum yapacak. O tarihten bu yana günlük hasta sayısında bir düşüş yaşansa da vaka ve vefat sayıları seyrini ciddi şekilde koruyor. Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği konusunda Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunacak.

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Kabine toplantısı konuları belli oldu! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?
Kabine toplantısı konuları belli oldu! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?

YILBAŞINDA 4 GÜN YASAK OLACAK MI?

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu kararın salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.