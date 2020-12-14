Kabine toplantısı konuları son dakika! Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler hayata geçirilmişti. Yeni haftanın ilk gününde en çok merak edilenlerden biri de, yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği oldu. Bu kapsamda Kabine toplantısı konuları internet üzerinde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kabine toplantısı konuları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 10:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL