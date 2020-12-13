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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır? Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru formu ve ekranı... MEB ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır? Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru formu ve ekranı...
MEB ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinin yeniden başlamasının ardından tablet ve bilgisayar dağırımı gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 500 bin tablet dağıtımı hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ilk etapta 200 bin, daha sonrada 300 bin tabletin öğrencilere verileceğini açıkladı. Ayrıca bazı belediye ve kuruluşlarda yardımını sürdürüyor. İşte, MEB ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır? Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru ekranı...
Giriş Tarihi: 13.12.2020 22:32 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 22:37
MEB ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır? Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru formu ve ekranı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB 500 bin tablet başvurusu için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak." dedi. İşte, MEB ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır? Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru formu ve ekranı...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tablet dağıtımıyla ilgili şunları ifade etti;
Dünyada sadece 4 ülke öğretim kademeleri için 3 ayrı TV kanalı kurabildi. Bunlardan biri Türkiye. Salgın sürecinde uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart tarihinden bugüne kadar yaklaşık 12 milyar 249 milyon kez ziyaret edilen EBA platformu, dünyada eğitim kategorisinde en çok ziyaret edilen web sitesi olmuştur.
Şimdiye kadar çeşitli kuruluşların da desteğiyle 150 bin civarında tablet dağıtıldı. Bakanlık olarak çalışmalarımız devam ediyor. 21 Aralık tarihine kadar 200 bin tableti daha dağıtmış olacağız. Yarın da başlıyoruz. 2021 Ocak ortasına kadar 300 bin ilave tableti dağıtmış olacağız. Bu tabletlerin tamamı internet bağlantılı.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayımız; ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düşmüştür.
Bakan Selçuk tablet dağıtımı hakkında daha önce yaptığı açıklamada, "Aralığın 14'ünde, 21'inde, 28'inde tekrar bir dağıtım süreci başlıyor. Yaklaşık 300 bin tablet dağıtımı gerçekleştirilecek bu süreçte. Ocak ortasına kadar da 500 bin tabletin dağıtımı tamamlanmış olacak." bilgisini paylaştı.
ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için hazırlanan dağıtım stratejisiyle hareket edilecek. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.