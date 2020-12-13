MEB ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır? Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru formu ve ekranı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB 500 bin tablet başvurusu için son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak, 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin tablet daha dağıtılacak." dedi. İşte, MEB ücretsiz 500 bin tablet başvurusu nasıl, nereden yapılır? Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvuru formu ve ekranı...