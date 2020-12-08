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Haberler Galeri Büyükelçi kararnamesi 2020: Ataması yapılan büyükelçiler kimler? İşte liste liste isim ve biyografileri...

Büyükelçi kararnamesi 2020: Ataması yapılan büyükelçiler kimler? İşte liste liste isim ve biyografileri...

Ataması yapılan büyükelçiler kimler? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi. Atanan büyükelçilerin isim ve kariyerleri sorgulanmaya başladı. ahaber.com.tr olarak merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, Ataması yapılan büyükelçiler kimler?

Giriş Tarihi: 08.12.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 17:48
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Büyükelçi kararnamesi 2020: Ataması yapılan büyükelçiler kimler? İşte liste liste isim ve biyografileri...

Son dakika açıklaması sonrasında ataması yapılan büyükelçiler hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan imzasıyla açıklanan karar ile ülkelere atanan büyükelçiler belli oldu. Büyükelçi kararnamesi merak ediliyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan getirildi. İşte, ataması yapılan büyükelçiler kimler? İşte liste liste isim ve biyografileri...

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Büyükelçi kararnamesi 2020: Ataması yapılan büyükelçiler kimler? İşte liste liste isim ve biyografileri...

ATAMASI YAPILAN BÜYÜKELÇİLER

ABD Washington Büyükelçiliği Hasan Murat Mercan

Afganistan Kabil Büyükelçiliği Cihad Erginay

Almanya Berlin Büyükelçiliği Ahmet Başar Şen

Avusturya AGİT Daimi Temsilciliği Hatun Demirer

Azerbaycan Bakü Büyükelçiliği Ahmet Demirok

Bahreyn Manama Büyükelçiliği Esin Çakıl

BAE Abu Dabi Büyükelçiliği Tugay Tunçer

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Büyükelçi kararnamesi 2020: Ataması yapılan büyükelçiler kimler? İşte liste liste isim ve biyografileri...

Bosna-Hersek Saraybosna Büyükelçiliği Sadık Babür Girgin

Brunei Darüsselam Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği Hamit Ersoy

Burkina Faso Vagadugu Büyükelçiliği Nilgün Erdem Arı

Eritre Asmara Büyükelçiliği Mehmet Selim Kartal

Fas Rabat Büyükelçiliği Adnan Keçeci

Fransa Paris Büyükelçiliği Refik Ali Onaner

Fransa OECD Daimi Temsilciliği Kerem Alkin

Gine Konakri Büyükelçiliği Volkan Türk Vural

Güney Afrika Pretorya Büyükelçiliği Ayşegül Kandaş

Güney Sudan Juba Büyükelçiliği Erdem Mutaf

Hindistan Yeni Delhi Büyükelçiliği Fırat Sunel

Irak Bağdat Büyükelçiliği Ali Rıza Güney

İrlanda Dublin Büyükelçiliği Mehmet Hakan Olcay

İspanya Madrid Büyükelçiliği Burak Akçapar

İsviçre DTÖ Daimi Temsilciliği Alparslan Acarsoy

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Büyükelçi kararnamesi 2020: Ataması yapılan büyükelçiler kimler? İşte liste liste isim ve biyografileri...

İsviçre Bern Büyükelçiliği Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy

İtalya Roma Büyükelçiliği Ömer Gücük

Japonya Tokyo Büyükelçiliği Korkut Güngen

Kamerun Yaounde Büyükelçiliği Volkan Işıkcı

Kırgızistan Bişkek Büyükelçiliği Ahmet Sadık Doğan

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Kinşasa Büyükelçiliği Mehmet Munis Dirik

Küba Havana Büyükelçiliği Vehbi Esgel Etensel

Libya Trablus Büyükelçiliği Kenan Yılmaz

Lübnan Beyrut Büyükelçiliği Ali Barış Ulusoy

Moğolistan Ulanbator Büyükelçiliği Zafer Ateş

Mozambik Maputo Büyükelçiliği Hüseyin Avni Aksoy

Myanmar Nepido Büyükelçiliği Ali Sait Akın

Nijerya Abuja Büyükelçiliği Hidayet Bayraktar

Özbekistan Taşkent Büyükelçiliği Olgan Bekar

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Büyükelçi kararnamesi 2020: Ataması yapılan büyükelçiler kimler? İşte liste liste isim ve biyografileri...

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ MURAT MERCAN KİMDİR?

Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Babasının adı Yaşar Nafiz, annesinin adı Ümmü'dür.

Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı.

Büyükelçi, T.C. Tokyo Büyükelçiliği (Kasım 2017- )
Başkan, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (Nisan 2014- Nisan 2017)
Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Şubat 2012 – Eylül 2014)
23. Dönem Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı (2007- 2011)
22. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Parlamentolararası Savunma ve Güvenlik Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı (2002-2007)
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (2001- 2009)
Medya ve Tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (2001-2005)
Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi
Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi (1995- 2004)

Yardımcı Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi(1992-1995)
Yardımcı Doçent Doktor, Sayısal Analiz Bölümü, İşletme Fakültesi, Cleveland Üniversitesi (1989-1992)
Araştırma Asistanı, Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Florida Üniversitesi, Gainesville, (1985-1989)
Araştırma Görevlisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, (1981-1985)
Öğrenci Asistan, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, (1981)

Florida Üniversitesi, Gainesville, Florida, ABD
- Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Doktora,1989
Boğaziçi Üniversitesi
- Endüstri Mühendisliği, Yüksek Lisans, 1984
- Endüstri Mühendisliği, Lisans, 1981
Eskişehir Anadolu Lisesi, 1970-1977