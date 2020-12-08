Büyükelçi kararnamesi 2020: Ataması yapılan büyükelçiler kimler? İşte liste liste isim ve biyografileri...

WASHİNGTON BÜYÜKELÇİSİ MURAT MERCAN KİMDİR?
Hasan Murat Mercan, 14 Ocak 1959'da Ağrı Tutak'ta doğdu. Babasının adı Yaşar Nafiz, annesinin adı Ümmü'dür.
Endüstri Mühendisi ve Öğretim Üyesi; Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını aynı bölümde, doktorasını ABD Florida Üniversitesi Karar ve Enformatik Bilimler Bölümü'nde tamamladı.
Büyükelçi, T.C. Tokyo Büyükelçiliği (Kasım 2017- )
Başkan, Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (Nisan 2014- Nisan 2017)
Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (Şubat 2012 – Eylül 2014)
23. Dönem Eskişehir Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı (2007- 2011)
22. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Avrupa Parlamentolararası Savunma ve Güvenlik Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkan Yardımcısı (2002-2007)
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi (2001- 2009)
Medya ve Tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı (2001-2005)
Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi
Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi (1995- 2004)
Yardımcı Doçent Doktor, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi(1992-1995)
Yardımcı Doçent Doktor, Sayısal Analiz Bölümü, İşletme Fakültesi, Cleveland Üniversitesi (1989-1992)
Araştırma Asistanı, Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Florida Üniversitesi, Gainesville, (1985-1989)
Araştırma Görevlisi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, (1981-1985)
Öğrenci Asistan, Endüstri Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi, (1981)
Florida Üniversitesi, Gainesville, Florida, ABD
- Karar ve Enformatik Bilimleri Bölümü, Doktora,1989
Boğaziçi Üniversitesi
- Endüstri Mühendisliği, Yüksek Lisans, 1984
- Endüstri Mühendisliği, Lisans, 1981
Eskişehir Anadolu Lisesi, 1970-1977