ÖSYM son dakika: İSG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İSG puan hesaplama işlemleri...

Son dakika... İSG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İSG 1 .dönem sınavı 7 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. ÖSYM'nin takvimine göre, sınav sonuçları bugün erişime açılacak. En çok merak edilenlerden biri de, puan hesaplama işlemleri oldu. Peki, İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 İSG puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...