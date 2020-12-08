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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ÖSYM son dakika: İSG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İSG puan hesaplama işlemleri... ÖSYM son dakika: İSG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İSG puan hesaplama işlemleri...
Son dakika... İSG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 İSG 1 .dönem sınavı 7 Kasım'da gerçekleştirildi. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. ÖSYM'nin takvimine göre, sınav sonuçları bugün erişime açılacak. En çok merak edilenlerden biri de, puan hesaplama işlemleri oldu. Peki, İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 İSG puan hesaplama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:41
Son dakika... İSG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 07 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın sonuçları bugün açıklanacak. İSG adayları sonuçların yanı sıra puan hesaplama işlemlerini merak ediyor. Peki, İSG sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 İSG puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR İSG SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2020 İSG sınav sonuçları 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecek.
İSG SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN... İSG PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra bu durumun oluşması halinde, sınav sonuçları açıklandığı tarihte başarılı ilan edilenlerin hakları saklı tutulacaktır.
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanı olacaktır.
Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:
Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.