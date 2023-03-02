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Haberler Galeri ÖSYM SON DAKİKA | Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi?

ÖSYM SON DAKİKA | Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi?

Son dakika haberleri... ÖSYM tarafından yapılan son açıklamaya göre 4 ilde YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından duyurulan gelişmenin ardından öğrenciler sürecin nasıl işleyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki hangi illerde sınavlar iptal edildi? O illerdeki öğrenciler sınavlara nasıl girecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 12:43 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 12:43
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ÖSYM SON DAKİKA | Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi?

Hangi illerde hangi sınavlar iptal edildi sorusunun cevabı gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından yapılan flaş sınav açıklamasının ardından öğrenciler detayları araştırmaya başladı. MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının 4 ilde yapılmayacağını açıklandı. Peki hangi illerde sınavlar iptal edildi? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM SON DAKİKA | Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi?

SINAVLAR HANGİ İLLERDE İPTAL EDİLDİ?

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 depremin ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy MSÜ, YÖKDİL/1, YDS/1 ve TUS/1 sınavlarının 4 ilde yapılmayacağını açıkladı. İşte o iller;

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ÖSYM SON DAKİKA | Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi?

*Adıyaman

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ÖSYM SON DAKİKA | Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi?

*Malatya

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ÖSYM SON DAKİKA | Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi?

*Hatay