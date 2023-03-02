ÖSYM SON DAKİKA | Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi?

Son dakika haberleri... ÖSYM tarafından yapılan son açıklamaya göre 4 ilde YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavı yapılamayacak. ÖSYM Başkanı Ersoy tarafından duyurulan gelişmenin ardından öğrenciler sürecin nasıl işleyeceğini öğrenmeye çalışıyor. Peki hangi illerde sınavlar iptal edildi? O illerdeki öğrenciler sınavlara nasıl girecek?