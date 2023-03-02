CHP’den İzmir’de TOKİ projesine çelme! Kentsel dönüşüm karşıtları bine yakın aileyi mağdur etti

Edinilen bilgilere göre TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için harekete geçti. Bu kapsamda Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesine tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mart 2019'da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ayrıldı. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması öngörüldü.