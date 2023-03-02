CHP’den İzmir'de TOKİ projesine çelme! Kentsel dönüşüm karşıtları bine yakın aileyi mağdur etti
Hatay, İstanbul, Diyarbakır başta olmak üzere çok sayıda şehirde kentsel dönüşüme karşı her fırsatta engel olmaya çalışan CHP'nin, İzmir Karabağlar'daki TOKİ projesine de çelme taktığı ortaya çıktı. TOKİ'nin çektiği kurada hak sahiplerinin belirlendiğini fakat çalışmalar durunca evleri çürük olduğu için büyük tedirginlik yaşayan bin ailenin depreme karşı dayanıklı ev sahibi olma hakkının belediye tarafından engellendi.
Giriş Tarihi: 02.03.2023
08:22 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023
09:12
Kahramanmaraş Merkezli art arda meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken binlerce bina da yıkıldı. Yıkımın büyüklüğü kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken Hatay, İstanbul, Diyarbakır'da kentsel dönüşüme savaş açan CHP, İyi Parti ve TMMOB'un İzmir'de de sahneye çıktığı ortaya çıktı.
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Edinilen bilgilere göre TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlarda dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için harekete geçti. Bu kapsamda Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesine tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Mart 2019'da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ayrıldı. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması öngörüldü.
SELVİTOPU YARGIYA TAŞIDI CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası, 42 hektarlık bölüme toplu konut yapılmasına karşı çıktı. Alanın tamamının üniversiteye tahsis edilmesini isteyen belediye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının toplu konut yapımına olanak tanıyan imar planlarını yargıya taşıdı. İzmir 1 İdare Mahkemesi, üniversite dışındaki konut ve diğer kullanım alanlarıyla ilgili planın yürütmesini durdurdu.
TOKİ İHALEYE ÇIKTI Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararındaki gerekçeleri de dikkate alarak yeni bir revizyon imar planı hazırladı. Plan 12 Şubat 2021'de askıya çıktı. TOKİ'de Ocak 2021'de 809 konut, 2 ticaret merkezi, 1 Cami ile altyapı ve çevre düzenlemesini öngören toplu konut projesinin ihalesini gerçekleştirdi.
30 BİN BAŞVURU OLDU Bu arada TOKİ'nin Uzundere'de hayata geçirmeyi planladığı proje için çoğu Karabağlar ilçesinden olmak üzere 30 bin aile başvuruda bulundu. Noter huzurunda yapılan kura ile 809 hak sahibi tek tek belirlendi.