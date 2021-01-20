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20 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller... Bilim Kurulu son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller...
Hangi illerde yasaklar kalkıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Son dönemde aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesinin ardından yasakların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı hakkında alınacak kararlar için gözler Bilim Kurulu toplantısına çevrildi. İşte, Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller...
Giriş Tarihi: 20.01.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021 17:01
Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller son saatlerin sorgulanan konuları arasında yer alıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması belirli saatler arasında uygulanmaya devam ediyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar bekleniyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Kademeli olarak kaldırılacak kısıtlamaların detayları henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısının ardından yasakların hangi illerde kalkacağı belli olacak. Konu hakkında detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Söz konusu kısıtlamaların biteceği tarih de henüz belli olmadı. Kabine toplantısında kısıtlamaların yeniden görüşülmesi bekleniyor.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
20 YAŞ ALTI HAFTA SONU DIŞARI ÇIKABİLECEK Mİ?
20 yaş ve altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Kısıtlama hafta sonu da dahil olacak.