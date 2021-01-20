Hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller son saatlerin sorgulanan konuları arasında yer alıyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması belirli saatler arasında uygulanmaya devam ediyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrasında gelecek açıklamalar bekleniyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında yasakların kalkıp kalkmayacağı merak ediliyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalkacak iller...