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Bursa son dakika! Corona virüsü Bursa'da var mı? Umreden dönen bir kişi corona şüphesiyle gözlem altında

Corona virüsü Bursa'da var mı? Türkiye'de iki corona virüsü vakasına rastlanmasını ardından vatandaşlar önlemlerini arttırdı. Bulundukları illerde corona virüsü olup olmadığını merak eden vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bursa'da umreden dönen bir kişinin corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı. Peki, Bursa'da corona virüsü var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 17:57
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Bursa son dakika! Corona virüsü Bursa'da var mı? Umreden dönen bir kişi corona şüphesiyle gözlem altında

Bursa son dakika... Çin'den dünyaya yayılan corona virüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye sınırları içerisinde de tespit edilen corona virüsüne karşı önlemler arttırıldı. Bursa'da corona virüsü olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bursa'da umreden dönen yaşlı kadın gözlem altına altındı. Bu gelişmelerin ardından corona virüsü olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Bursa'da corona virüsü var mı? İşte son gelişmeler...

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Bursa son dakika! Corona virüsü Bursa'da var mı? Umreden dönen bir kişi corona şüphesiyle gözlem altında

BURSA'DA CORONA VİRÜSÜ VAR MI?

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. 2 hafta önce umreden döndüğü öğrenilen yaşlı kadın, corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı.

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Bursa son dakika! Corona virüsü Bursa'da var mı? Umreden dönen bir kişi corona şüphesiyle gözlem altında

HEMEN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kadının 2 hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, koronavirüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Bursa son dakika! Corona virüsü Bursa'da var mı? Umreden dönen bir kişi corona şüphesiyle gözlem altında

TESTLER YAPILDI

Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.

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Bursa son dakika! Corona virüsü Bursa'da var mı? Umreden dönen bir kişi corona şüphesiyle gözlem altında

BAKAN "VAKA SAYISI 2 OLDU" DEMİŞTİ

Öte yandan sabah saatlerinde Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama gelmişti. Bakan Koca "bir hastamızın daha testi pozitif çıktı" demişti.