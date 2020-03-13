Bursa son dakika! Corona virüsü Bursa'da var mı? Umreden dönen bir kişi corona şüphesiyle gözlem altında

Corona virüsü Bursa'da var mı? Türkiye'de iki corona virüsü vakasına rastlanmasını ardından vatandaşlar önlemlerini arttırdı. Bulundukları illerde corona virüsü olup olmadığını merak eden vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bursa'da umreden dönen bir kişinin corona virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı. Peki, Bursa'da corona virüsü var mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 13.03.2020 17:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 17:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL