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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 2020 EKPSS sonuçları sorgulama! EKPSS baraj puanı kaç? EKPSS tercihleri ne zaman? Son dakika: 2020 EKPSS sonuçları sorgulama! EKPSS baraj puanı kaç? EKPSS tercihleri ne zaman? Son dakika... EKPSS sonuçları açıklandı. EKPSS sınavına katılan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyordu. ÖSYM tarafından sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından sınava dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 EKPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? EKPSS baraj puanı kaç? EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 17.12.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 11:42
Son dakika... EKPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından 15 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (2020-EKPSS) sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Sınava katılan adaylar, EKPSS baraj puanı ve tercih tarihleri araştırılmaa başlandı. Peki, 2020 EKPSS sonuçları sorgulama nasıl yapılır? EKPSS baraj puanı kaç? EKPSS tercihleri ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR EKPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
EKPSS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
2020 EKPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN... EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.