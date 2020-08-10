Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden üç yıl geçti! Annesi yürekleri dağladı: Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında anılıyor. Anne Ayşe Bülbül, "Yavrumun şehitliği tüm Türkiye'nin acısı oldu. Yavrumu unutmayan herkesten Allah'ım binlerce kez razı olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 11:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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