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Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden üç yıl geçti! Annesi yürekleri dağladı: Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül, ölümünün üçüncü yılında anılıyor. Anne Ayşe Bülbül, "Yavrumun şehitliği tüm Türkiye'nin acısı oldu. Yavrumu unutmayan herkesten Allah'ım binlerce kez razı olsun" dedi.

Giriş Tarihi: 10.08.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 10.08.2020 11:56
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Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden üç yıl geçti! Annesi yürekleri dağladı: Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu

Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen Eren Bülbül, Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde büyüdü.

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Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden üç yıl geçti! Annesi yürekleri dağladı: Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu

Köprüyanı İlkokulu ve Çatak İlköğretim Okulu'ndaki eğitiminin ardından, Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne devam eden Bülbül, 2016 yılında babasını kaybetti.

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Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden üç yıl geçti! Annesi yürekleri dağladı: Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu

Çevresinde Trabzonspor'a olan tutkusuyla tanınan Bülbül, okuldan geri kalan zamanlarda yevmiye usulüyle bahçe işlerinde çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamaya çalıştı.

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Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden üç yıl geçti! Annesi yürekleri dağladı: Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu

Kısa süren hayat yolculuğu boyunca annesi ve 12 kardeşi ile ekonomik zorluklarla mücadele eden Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında yaralandı.

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Eren Bülbül'ün şehadetinin üzerinden üç yıl geçti! Annesi yürekleri dağladı: Şehit yavrum tüm Türkiye'nin acısı oldu

Bülbül, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.