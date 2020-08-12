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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

ÖSYM son dakika: DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından DGS ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 8 Ağustos'ta tamamlanan DGS sınavının ardından binlerce öğrenci heyecan içinde sonuçlara kilitlendi. 2 yıllık programları tamamlayıp 4 yıllık programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS'nin sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 14:17
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ÖSYM son dakika: DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Son dakika... DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tamamlandı. Ön lisans eğitimini lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. DGS puanlarına göre lisans programlarına tercih yapacak öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte cevaplar...

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ÖSYM son dakika: DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen DGS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.

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ÖSYM son dakika: DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan DGS sınavına ait soru ve cevap anahtarının % 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

DGS SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM son dakika: DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

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ÖSYM son dakika: DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.