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ÖSYM son dakika: DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından DGS ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. 8 Ağustos'ta tamamlanan DGS sınavının ardından binlerce öğrenci heyecan içinde sonuçlara kilitlendi. 2 yıllık programları tamamlayıp 4 yıllık programlara geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı DGS'nin sonuçları için ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 14:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 14:17
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