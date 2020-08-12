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Haberler Galeri Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas nakil işlemleri kapsamında 2. tercih işlemleri 10 Ağustos'ta başladı. Lise kayıtlarını yaptıracak öğrenciler kayıtların takvimini araştırırken nakil dönemi detayları araştırılmaya başlandı. LGS lise kayıtları ve nakil tercihleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 13:50
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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Lise kayıtları ne zaman başlıyor? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS tercihleri tamamlandı. Bu gelişmelerin ardından istedikleri liseye yerleşen adaylar kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Öte yandan LGS 1. nakil tercihlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. LGS 1. nakil ile ilgili merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise kayıtlarının hangi tarihlerde yapılacağı henüz açıklanmadı. Kayıtların, yerleştirmeye esas nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından tamamlanması bekleniyor.

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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

LGS1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. İkinci nakil tercihleri ise 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Her nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 (üç) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yerleştirme işlemleri için tercih başvurusu yapmayan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde tercihte bulunabilecekler.

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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 1. NAKİL BOŞ KONTENJANLAR

2020 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları, 10 Ağustos 2020 tarihli ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puan ve boş kontenjan bilgileri için TIKLAYINIZ

2020 Yerel Yerleştirme 10 Ağustos 2020 tarihli ilk yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için TIKLAYINIZ

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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

YERLEŞTİRMEYE ESAS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek.