Lise kayıtları ne zaman başlıyor? LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS tercihleri tamamlandı. Bu gelişmelerin ardından istedikleri liseye yerleşen adaylar kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Öte yandan LGS 1. nakil tercihlerinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. LGS 1. nakil ile ilgili merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...