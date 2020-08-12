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Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirmeye esas nakil işlemleri kapsamında 2. tercih işlemleri 10 Ağustos'ta başladı. Lise kayıtlarını yaptıracak öğrenciler kayıtların takvimini araştırırken nakil dönemi detayları araştırılmaya başlandı. LGS lise kayıtları ve nakil tercihleri ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2020 LGS 2. tercih 1. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 13:50
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