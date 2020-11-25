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Haberler Galeri Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Yapılan duyuruda sadece İstanbul iline 400 erkek bekçinin alımının olacağı bildirildi ve 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Adaylar alımların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

Giriş Tarihi: 25.11.2020 23:39 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 23:45
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda bekçi alımları için duyuru yayımlanmıştı. Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sözlü ve yazılı sınavlara katılım sağlamak için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

BEKÇİ YAZILI - SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Bekçi olmak isteyen adayların yazılı ve sözlü sınav tarihleri henüz duyurulmadı. Bekçi alımı sınavının tarihleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

İlkokul mezunu olan Bekçi: 4, 302,80 TL maaş alır.

Lise mezunu olan Bekçi: 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında maaş alır.

Ön lisans mezunu olan Bekçi: 4357,50 ile 4.400 TL arasında maaş alır.

Lisans mezunu ve bekar olan bekçi: 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında maaş alır.

Eş için ödenen aile yardımı ödeneği geçen yıl 251 TL iken, 2019 yılı Ocak ayında 278 TL olacak.

Çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği ise geçen yıl 29,4 TL olan olan miktar, bu yıl 32,6 TL oldu.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, göreve yeni başlayan bekar lise mezunu çarşı ve mahalle bekçisinin maaşı 4.527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4.534 TL'dir.

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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

BEKÇİ ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,