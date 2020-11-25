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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı yapılacağı daha önce açıklanmıştı. Yapılan duyuruda sadece İstanbul iline 400 erkek bekçinin alımının olacağı bildirildi ve 19 Eylül – 02 Ekim 2020 tarihleri arasında başvurularını tamamladı. Adaylar alımların ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
Giriş Tarihi: 25.11.2020 23:39 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 23:45
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?
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Bekçi alımları son dakika: Bekçi alımları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Bekçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?