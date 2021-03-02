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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hukuk Fakültesi 5 yıl mı oldu? Hukuk Fakültesi ne zaman 5 yıl olacak? Öğrenim süresi uzadı... Hukuk Fakültesi 5 yıl mı oldu? Hukuk Fakültesi ne zaman 5 yıl olacak? Öğrenim süresi uzadı...
Hukuk Fakültesi 5 yıl mı oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısındaki açıklamaları sonrasında Hukuk Fakülteleri 5 yıl mı oldu sorusunun yanıtı gündemin ilk sırasına tırmandı. Vatandaşlar, Hukuk Fakültesi 5 yıl mı oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, Hukuk Fakültesi 5 yıl mı oldu? Hukuk Fakültesi ne zaman 5 yıl olacak? Öğrenim süresi uzadı...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 16:37
Hukuk Fakültesi 5 yıl mı oldu? Hukuk Fakültesi ne zaman 5 yıl olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında Hukuk Fakültesinin süresinin uzayıp uzamadığı merak ediliyor. nsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısındaki açıklamalarının detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Hukuk Fakültesi 5 yıl mı oldu? Hukuk Fakültesi ne zaman 5 yıl olacak? Öğrenim süresi uzadı...
GALERİ DEVAM EDİYOR HUKUK FAKÜLTESİ ÖĞRENİM SÜRESİ KAÇ YIL OLDU?
Başkan Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Hukuk fakültelerinde öğrenim süresini 5 yıla çıkarıyoruz. Kontenjanlarını da daha nitelikli eğitim verilecek şekilde gözden geçiriyoruz." dedi.
İşte merak edilen detaylar;
"Hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi'nde staj imkanı getiriyoruz."
"Hakim ve savcılar ile kamu görevlileri için 'sosyal medya etik ilkeleri'ni, 'tarafsızlık' anlayışını esas alarak belirliyoruz."
11 TEMEL İLKE
Bugün burada, belgedeki ilke, amaç, hedef ve faaliyetleri, sadece ana hatlarıyla paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, vizyonu "Özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye" olarak belirlenen Eylem Planı'nın, 11 temel ilkeyle başladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin millete taahhüdü olan ve asla vazgeçmeyecekleri ilkeleri şöyle sıraladı:
"1- İnsan, doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devletin görevi de bu hakları korumak ve geliştirmektir.
2- İnsan onuru, bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır.
3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın, herkes hukuk önünde eşittir.