ÖSYM son dakika açıklaması: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite tercihleri tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile üniversite kayıtlarının gerçekleştirileceği tarih bildirildi. Bu gelişmelerin ardından ön lisans ve lisans programlarına tercih yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 17:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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