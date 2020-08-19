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Haberler Galeri ÖSYM son dakika açıklaması: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

ÖSYM son dakika açıklaması: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite tercihleri tamamlandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması ile üniversite kayıtlarının gerçekleştirileceği tarih bildirildi. Bu gelişmelerin ardından ön lisans ve lisans programlarına tercih yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 17:04 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 17:15
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ÖSYM son dakika açıklaması: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihlerinde alındı. YKS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyordu. 2020 yılına ilişkin üniversite kayıt tarihlerinin belli olması ile birlikte heyecanlı bekleyiş daha da arttı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika açıklaması: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin son dakika yaptığı açıklamaya göre, 2020 üniversite kayıtları 31 Ağustos'ta başlayacak.

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ÖSYM son dakika açıklaması: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020 YKS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı belli olmadı. Ancak üniversite kayıtlarının 31 Ağustos'ta başlayacak olmasından dolayı, tercih sonuçların 28 Ağustos'a kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM son dakika açıklaması: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur.

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ÖSYM son dakika açıklaması: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır.