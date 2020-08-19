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Haberler Galeri MEB son dakika! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

MEB son dakika! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? Ağustos ayının son günlerine geldiğimiz günlerde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapacağı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Mart ayında eğitim TRT ve EBA üzerinden yapılmıştı. Uzaktan eğitimin hangi sınıfları kapsadığı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 18:01
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MEB son dakika! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılış tarihi son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitim ve öğretimin bu sene nasıl yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile açılacak.

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MEB son dakika! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, '21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.' dedi.

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MEB son dakika! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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MEB son dakika! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz.