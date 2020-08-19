ANA SAYFA
MEB son dakika! 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? Ağustos ayının son günlerine geldiğimiz günlerde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yapacağı son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Mart ayında eğitim TRT ve EBA üzerinden yapılmıştı. Uzaktan eğitimin hangi sınıfları kapsadığı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...
Giriş Tarihi: 19.08.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 18:01
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11