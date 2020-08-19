2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların açılış tarihi son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Pandemi döneminde uzaktan eğitim şeklinde devam eden eğitim ve öğretimin bu sene nasıl yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki, 2020-2021 okullar ne zaman açılacak, online mı? 8. ve 12. sınıflar için okul açılacak mı? Yüz yüze eğitim...