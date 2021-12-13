13 Aralık 2021, Pazartesi
ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?
2022 ÖSYM sınav takvimi son dakika belli oldu! Yeni yıla girmemize sayılı günler kala sınav takvimi merak ediliyordu. Başvuru ve sınav tarihini merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılan sınav takvimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:33
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