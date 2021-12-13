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Haberler Galeri ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?

ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?

2022 ÖSYM sınav takvimi son dakika belli oldu! Yeni yıla girmemize sayılı günler kala sınav takvimi merak ediliyordu. Başvuru ve sınav tarihini merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılan sınav takvimlerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:29 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:33
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ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?

Son dakika... 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. YKS, DGS, MSÜ, KPSS ve ALES gibi merkezi sınavlara hazırlıklarını sürdüren adaylar, heyecan içinde sınav takvimini araştırıyor. Peki, 2022 YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?

YKS HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.

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ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

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ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

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ÖSYM son dakika açıkladı! 2022 ÖSYM sınav takvimi belli oldu! YKS, KPSS, DGS, ALES başvuru ve sınav ne zaman?

KPSS HAKKINDA

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.