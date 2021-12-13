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Korkunç kazaların adresi Bolu Dağı’nın kaderi AK Parti ile değişti! Kabus 14 yıl önce bitti

Korkunç trafik kazalarıyla bilinen Bolu Dağı yolunun yürek yakan kaderi AK Parti iktidarı sayesinde değişti. Projesi 1990 yılında çizilen, 10 hükümet, 16 bakanın bir türlü bitiremediği Bolu Dağı Tüneli, 2007 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan tarafından açıldı.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:36 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:17
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Korkunç kazaların adresi Bolu Dağı’nın kaderi AK Parti ile değişti! Kabus 14 yıl önce bitti

Bolu Dağı, sürücüler için senelerce kabus oldu. Burası kelimenin tam anlamıyla trafiğin can alan noktasıydı. Kamyonların tek şerite düşürdüğü dağ yolunu geçmeye çalışan araç sahipleri, her saniye ölümün kıyısındaydı. Ta ki 2007 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolu Dağı Tüneli'ni açmasına dek. 26 Nisan 1985 tarihinde de burası meydana gelen en korkunç kaza ile hayatların yarım kaldığı yer oldu.

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Korkunç kazaların adresi Bolu Dağı’nın kaderi AK Parti ile değişti! Kabus 14 yıl önce bitti

21 KİŞİYE MEZAR OLDU

Ankara'dan İstanbul'a yol alan bir yolcu otobüsü Bolu Dağı'ndan geçerken o korkunç kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü 21 kişiye mezar oldu. 20 kişi de yaralandı. Kazada ölenler arasında pop müziği sanatçısı Aylin Urgan da vardı. Aylin Urgan o tarihlerde Ajda Pekkan gibi ünlü isimlerin yanına adını altın harflerle yazdırmış bir sanatçıydı. Bu kaza Aylin Urgan'ı alırken, geride 5 yaşında ikiz çocuklarını annesiz bıraktı. O çocuklar büyüdü. Annesi gibi pop müziği sanatçısı oldu.

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Korkunç kazaların adresi Bolu Dağı’nın kaderi AK Parti ile değişti! Kabus 14 yıl önce bitti

"ANNEMİN ÖLDÜĞÜ BOLU DAĞI'NDAN BİR DAHA HİÇ GEÇMEDİM"

İzmirli sanatçılar Uğur ve Tevfik Soyurgan sahnede kendi eserleriyle beraber annesinin şarkılarını da söylüyor. Uğur Soyurgen " Kazanın meydana geldiği yeri yıllarca gözümde çok canlandırdım. Şimdi tünel var. O tarihde belki tünel olsa kaza olmazdı. 42 yaşındayım. Bilinçli mi bilmiyorum ama ben annemin öldüğü Bolu Dağı'ndan bir daha hiç geçmedim. Geçemedim. Tünel yapıldıktan sonra artık çocukların hayatı bizim gibi yarım kalmıyordur. Belki o yıllarda tünel olsaydı annem bile kurtulurdu" dedi.

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Korkunç kazaların adresi Bolu Dağı’nın kaderi AK Parti ile değişti! Kabus 14 yıl önce bitti

ÜNLÜ ŞARKICIYI HAYATTAN KOPARDI

1976 yılında seslendirdiği 'Sen Yarattın Beni' şarkısıyla büyük bir başarı elde eden adını Ajda Pekkan, Nil Burak, Seyyal Taner gibi isimlerin yanına altın harflerle yazdıran Aylin Urgal'ın 24 yıllık kısa yaşamı 1985 yılının Nisan'ında Bolu'da son buldu. Orkestra şefi Birol Soyurgal ile evli olan Aylin Urgal, İzmir'de sahne çalışmalarına devam ederken, Ali Kocatepe'nin keşfi ile plak dünyasına girdi. "Paran Pulun Senin Olsun", "Nerelerdeydin" şarkılarını, "Sen Yarattın Beni", "Nedir Bu Halin" ile Türk müzik listelerine yükseldi. "En İyi Ümit Veren Kadın Sanatçı" seçildi.

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Korkunç kazaların adresi Bolu Dağı’nın kaderi AK Parti ile değişti! Kabus 14 yıl önce bitti

1979 yılında Tevfik ve Uğur adını verdiği ikiz bebekleri oldu. Eşinden ayrıldıktan sonra bir süre sahne çalışmalarına Ankara'da devam etti. O kara günde yani 26 Nisan 1985'de Ankara'dan İstanbul'a dönerken Bolu Dağı'nda buldu, ünlü ses sanatçısını. Bindiği yolcu otobüsünün Bolu Dağı'ndan uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişinin öldüğü kazada kardeşi Abidin Eker ile birlikte hayatını kaybetti.