Korkunç kazaların adresi Bolu Dağı’nın kaderi AK Parti ile değişti! Kabus 14 yıl önce bitti

"ANNEMİN ÖLDÜĞÜ BOLU DAĞI'NDAN BİR DAHA HİÇ GEÇMEDİM"

İzmirli sanatçılar Uğur ve Tevfik Soyurgan sahnede kendi eserleriyle beraber annesinin şarkılarını da söylüyor. Uğur Soyurgen " Kazanın meydana geldiği yeri yıllarca gözümde çok canlandırdım. Şimdi tünel var. O tarihde belki tünel olsa kaza olmazdı. 42 yaşındayım. Bilinçli mi bilmiyorum ama ben annemin öldüğü Bolu Dağı'ndan bir daha hiç geçmedim. Geçemedim. Tünel yapıldıktan sonra artık çocukların hayatı bizim gibi yarım kalmıyordur. Belki o yıllarda tünel olsaydı annem bile kurtulurdu" dedi.