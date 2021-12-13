2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

Son dakika... YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, gelecek yıl merkezi sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS başvuru ne zaman başlayacak? 2022 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 YKS takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL