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Haberler Galeri 2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

Son dakika... YKS ne zaman yapılacak? 2022 YKS başvuru ve sınav takvimi belli oldu. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, gelecek yıl merkezi sınavların hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyordu. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, YKS başvuru ne zaman başlayacak? 2022 YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2022 YKS takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 10:45
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2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

2022 YKS takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen üniversite sınavının başvuru tarihleri açıklandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adı altında 3 oturumda gerçekleştirilen üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2022 YKS başvuruları 11 Şubat - 7 Mart 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecekler.

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2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

YKS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

YKS'nin 1. oturumu TYT 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2. oturum AYT ve 3. oturum YDT ise 19 Haziran'da uygulanacak.

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2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.

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2022 YKS takvimi: YKS başvuru ne zaman başlayacak? YKS TYT üniversite sınavı ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

YKS HAKKINDA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemi.