27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında bulunuyor. Polis alımları için bekleyen binlerce aday başvuruların hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Polis Akademisi son dakika açıklaması ile 8 bin polis adayı alınacağını açıkladı. Duyuruya göre; 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağını duyan vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. İşte, 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?