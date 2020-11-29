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Haberler Galeri 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında bulunuyor. Polis alımları için bekleyen binlerce aday başvuruların hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Polis Akademisi son dakika açıklaması ile 8 bin polis adayı alınacağını açıkladı. Duyuruya göre; 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağını duyan vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. İşte, 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 29.11.2020 20:09 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 20:13
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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Polislik adayları için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılacak açıklamalar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans, 1.600 önlisans erkek ve kadın olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. İşte, 27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

27.DÖNEM POMEM POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis olma hayali kuran binlerce vatandaşın gündeminde 27. Dönem POMEM başvuruları ile ilgili son gelişmeler yer alıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 27. Dönem POMEM polis alımı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Toplamda 8 bin polis alımının yapılacağı duyurulurken sınav takvimi önümüzdeki günlerde belli olacağı biliniyor…

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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6.400 lisans, 1.600 önlisans olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacak.

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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

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27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
27. Dönem POMEM polis alımı başvuru tarihi açıklandı mı? POMEM 8 bin polis alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,