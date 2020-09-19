ÖSYM son açıklamalar: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi...

KPSS lisans sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında ilk sırada bulunuyor. ÖSYM tarafından 6-12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS sınavlarının sonuçları için tarih duyurusu geldi. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği sonuçlar ile ilgili detayları haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 09:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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