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Haberler Galeri ÖSYM son açıklamalar: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi...

ÖSYM son açıklamalar: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi...

KPSS lisans sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında ilk sırada bulunuyor. ÖSYM tarafından 6-12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS sınavlarının sonuçları için tarih duyurusu geldi. Kamuda personel olarak görev almak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği sonuçlar ile ilgili detayları haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ve Alan Bilgisi sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.09.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020 09:39
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ÖSYM son açıklamalar: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi...

KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumu 6 Eylül'de ve KPSS Lisans (Alan Bilgisi) oturumları ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirilmişti. 20 Eylül'de ise KPSS ÖABT oturumu uygulanacak. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde sonuçların hangi tarihte açıklanacağı duyuruldu. Peki KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son açıklamalar: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile (Alan Bilgisi) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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ÖSYM son açıklamalar: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi...

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SORULARI

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

2020-KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM son açıklamalar: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi...

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI

12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime sunuldu.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM son açıklamalar: KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi...

2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 20 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020