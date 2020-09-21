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Haberler Galeri ÖSYM son açıklamalar: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman?

ÖSYM son açıklamalar: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 17 Eylül'de başlayan ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erecek. Ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Ek yerleştirmelerin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.09.2020 12:05 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 12:18
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ÖSYM son açıklamalar: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman?

Ek tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2020 YKS ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştı. Bu sonuca göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için 17-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih alınacağı bildirildi. Şimdi ise tercihlerin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son açıklamalar: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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ÖSYM son açıklamalar: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman?

EK TERCİH NASIL YAPILIR?

17 Eylül'de başlayan YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecekler.

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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ÖSYM son açıklamalar: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman?

2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR

Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

(ÖN LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

(LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM son açıklamalar: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

2020 YKS ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.