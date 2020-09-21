ÖSYM son açıklamalar: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman?

Ek tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 2020 YKS ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştı. Bu sonuca göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyenler için 17-23 Eylül tarihleri arasında ek tercih alınacağı bildirildi. Şimdi ise tercihlerin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman? İşte ayrıntılar...