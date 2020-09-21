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ÖSYM son açıklamalar: Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman?
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 17 Eylül'de başlayan ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erecek. Ek yerleştirme ile üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Ek yerleştirmelerin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS ek yerleştirme ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.09.2020 12:05Güncelleme Tarihi: 21.09.2020 12:18